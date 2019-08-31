SALAH | ملخص واحداث نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي| ماتش  ليفربول رقم قياسي جديد

SALAH | ملخص واحداث نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي| ماتش ليفربول بيرنلى يسعى لتحقيق انتصار كبير فى اللقاء المرتقب يخوض فريق بيرنلى مواجهة الجولة الرابعة فى الدورى الإنجليزى من الموسم الجديد، ويسعى بيرنلى فى تحقيق انتصار معنوى من أجل التقدم فى الترتيب وإيقاف منافسه من التقدم، كما يأمل الفريق فى حصد نقاط اللقاء من أجل التقدم فى الترتيب ومواصلة الزحف نحو صدارة الدورى.

ليفربول فى مهمة محلية جديدة لتحقيق انتصار أخريلعب فريق ليفربول مباراة الجولة الرابعة من البريميرليج موسم 2019/2020، ويأمل الريدز فى تحقيق الفوز بنتيجة مرضية فى اللقاء المنتظر، ويسعى الليفر فى تحقيق انتصار كبير واستكمال سلسلة تقدمه والبقاء متصدرا لأطول وقت ممكن، ويطمح ليفربول فى الكتيبة الهجومية المتمثلة فى محمد صلاح ومانى فيرمينو ويساعدهم أوريجى وبقيادة الدفاع فيرجيل فان ديك صاحب لقب أفضل لاعب فى العالم 2019، بأن يقدموا هؤلاء اللاعبيين المميزين أكبر متعة للمهور وتحقيق انتصار حاسم وقوى.

يذكر أن فريق ليفربول قد أوقعته قرعة دورى أبطال أوروبا مع فريق نابولى وجينيك وسالزبورج فى المجموعة الخامسة.

مباراة ليفربول وبيرنلي

جدول مباريات نادي ليفربول – Liverpool القادمة 2020/2019 |موعد مباريات محمد صلاح القادمة فى البريميرليج

موعد مباراة بيرنلى وليفربول والقنوات الناقلة للقاء كما ستنقل المباراة على قنوات bin sport hd1 بجانب استوديو تحليلى كبير يضم العديد من النجوم، للتعليق على أهم أحداث اللقاء وتحليل اللقاء فور الانتهاء.

ملخص واهداف مباراة ليفربول وبيرنلي

دقائق وتنطلق المباراة! بداية الشوط الاول 5: تسديدة قووووية من صلاح ولكنها تصطدم بالعارضة 21: نقلات رائعة للكرة، تجعل صلاح منفردًا بالمرمى ويسدد ولكنها خارج المرمى. جووووووووووووووووووووووووووووووول ترينت ألكساندر أرنولد! 34: ترينت يرسل كرة طويلة رائعة ولكنها تلمس قدم المدافع وتسقط في المرمى معلنة تقدم الريدز! #بيرنلي_ليفربول 0 – 1 جووووووووووووووووووووووووووول سوبر ساديووووووووو ماني يسجل الثاني Advertisements 37: فيرمينو يصنع كرة رائعة لماني الذي يضعها أرضية زاحفة في شباك بيرنلي بكل هدوء! #بيرنلي_ليفربول 0 – 2 نهاية شوط أول رائع ومثمر، هذا ما نحتاجه يا رجال بداية الشوط الثاني 59: خطأ على أطراف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى لصالح الريدز… #بيرنلي_ليفربول 0-2 61: صلاح يمر بالكرة بين الدفاع بطريقة رائعة ويسدد ولكنها في يد حارس بيرنلي جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بووووبي بووووبي بوووووبي 81: صلاح يُسرع بالكرة ويصنع كرة سلسة لبوبي على حدود منطقة الجزاء يسددها بكل قوة في المرمى! يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دومًا لتحقيق الإنصاف كبير سحرة الريدز، بوبي فيرمينو، يصل لهدفه الـ 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث نقاط وتغريد في الصدارة! عمل رائع يا رجال

تشكيل #الريدز لمباراة #بيرنلي_ليفربول