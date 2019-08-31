خماسية نظيفة : ملخص نتيجة مباراة الهلال والرائد في الجولة الثانية من الدوري السعودي

ملخص نتيجة مباراة الهلال والرائد اليوم، أكتسح الهلال مستضيفه الرائد بخمسة أهداف مقابل لا شئ في الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي اليوم السبت 31 أغسطس، وسيطر الهلال منذ الدقائق الأولى على مجريات اللعب حتى تمكن من افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق الدولي السوري عمر خربين، ثم توالت الأهداف على مدار شوطي اللقاء عن طريق سلمان الفرج في الدقيقة 32، ثم جوميش في الدقيقة 59، كارلوس إدواردو الدقيقة 67، واختتم خربين الاهداف في الدقيقة 80 بهدف خامس

ملخص نتيجة مباراة الهلال والرائد