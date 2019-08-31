الآن: نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم والريدز يؤمنون الصدارة وماني يسجل ويخرج غاضبا

نقدم لكم نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم، ينتظر متابعي الكرة الانجليزية لاسيما فريق الريدز ليفربول مباراة الفريق في الأسبوع رقم 4 من منافسات الدوري الانجليزي التي تجمع بين ليفربول وبيرنلي على ملعب الأخير، ويدخل بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والمتوج بالسوبر الأوربي هذا اللقاء باحثا عن الثلاث نقاط ولا شئ غيرها من أجل الزحف والتمسك بصدارة الترتيب.

مباراة ليفربول وبيرنلي

ويأمل ليفربول هذا الموسم وأنصاره بعدم تكرار تجربة الموسم السابق في الدوري والوصول للنقطة رقم 97 بدون تحقيق اللقب، فالجميع يتعطش لاحراز اللقب الغائب منذ 30 عام هذا الموسم لاسيما وأن الفريق بدأ في حصد الألقاب بلقب في نهاية الموسم الماضي ولقب في بداية الموسم الحالي وينافس على كثير من البطولات المختلفة الذي أصبح مرشحا وبقوة لنيلها.

مباراة ليفربول اليوم

وكان ليفربول قد حصد ثمار آداؤه على المستوى الفردي حيث توج لاعبه والمدافع الهولندي فيرجل فان دايك أول أمس بجائزة أفضل لاعب في الموسم والمقدمة من اليويفا متفوقا على ميسي ورونالدو، وعلى صعيد المستوى الهجومي فان مباراة اليوم فرصة لاختبار قدرات الثلاثي الهجومي في تسجيل عدد من الأهداف ليستمر صراع الحذاء الذهبي.

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نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي

ويقدم ليفربول مستويات عالية منذ تولي يورجن كلوب القيادة الفنية بعد ميركاتو وسوق انتقالات في الموسم الماضي أضاف للفريق الكثير فهل يستمر ليفربول على هذا المنوال هذا الموسم.

تشكيل الريدز نقدمه الآن: أدريان- أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون- فابينيو – فينالدوم – هندرسون- محمد صلاح – ساديو ماني – فيرمينو.

الآن لاعبو الفريقين يقومون بعمليات الاحماء قبل انطلاق أحداث الشوط الأول من اللقاء المنتظر والذي سيحاول الريدز التسجيل مبكرا اعتمادادا على الثلاثي الهجومي المرعب