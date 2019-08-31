بخمسة اهداف : ملخص نتيجة مباراة الهلال والرائد اليوم في الدوري السعودي

ملخص نتيجة مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي، حصد نادي الهلال ثلاث نقاط أخرى لرصيده ليرتفع رصيده إلى ست نقاط مع النصر في صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد الأنتصار على الرائد اليوم السبت بخمسة أهداف مقابل لا شئ، في مباراة شهدت تألق الدولي السوري عمر خربين الذي سجل هدفين من اصل خمسة، ليؤكد أحقيته بمكان له في التشكيلة الأساسية للهلال هذا الموسم

ملخص نتيجة مباراة الهلال والرائد