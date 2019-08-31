الهلال يقصو على الرائد بخماسية نظيفة بالدوري السعودي

ملخص مباراة الهلال والرائد اليوم في الجولة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الرائد في مواجهة لن تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لزعيم الكورة السعودية، الذي يسعى لحسم الثلاثة نقاط وإضافتهم إلي الثلاث نقاط الحاصل عليهم الفريق خلال الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان.

المباراة يمكنكم متابعتها في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، السادسة وخمس دقائق مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، وتنقل المواجهة على قناة KSA Sports 1 HD على القمرين نايل سات وعرب سات، ويعلق على تلك المواجهة المنتظرة من حماهير كرة القدم السعودية، المعلق الرياضي سمير المعرفي.

الهلال يعتمد من خلال تلك المواجهة على نجومه المحترفين ولعل أبرزهم المهاجم الفرنسي جوميز وصانع الألعاب الأيطالي جوفينكو، بينما سيكون على الرائد محاولة مجاراة الفريق الهلال على أرضية المعلب مستغلاً الدعم الجماهيري على ملعبه والخروج ولو بنقطة الفوز في تلك المواجهة الصعبة أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

ملخص الهلال والرائد

وكان الهلال قد تعاقد مع الكولومبي كويلار من صفوف فلامنجو البرازيلي خلال اليوميين الماضيين، لينضم اللاعب إلي صفوف الزعيم لتقوية تشكيلته.