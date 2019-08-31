بخمس أهداف: ملخص مباراة الهلال والرائد 5-0 في الدوري السعودي لكرة القدم

ملخص مباراة الهلال والرائد ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي” لكرة القدم مساء اليوم السبت، في لقاء سيكون في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت المملكة المحلى، وسط حضور جماهيري من المتوقع ان يتخطى الخمس الأف متفرج من جانب الفريقين.

المباراة تلك يعول عليها الهلال من أجل الفوز والوصول للنقطة رقم 6، من أجل الاستمرار في البداية في مطاردة نادي النصر السعودي الذي فاز أمس على الفتح بهدف نظيف، وكان التنافس بين الهلال والنصر مشتعلاً منذ الموسم الماضي قبل ان يحسمه النصر في أخر الجولات، ومن المتوقع استمرار هذا التنافس خلال هذا الموسم حتى الجولات الأخيرة أيضاً.

سيعول الهلال خلال تلك المواجهة على المحترفين في الخط الهجومي لحسم المواجهة لصالح الفريق وعلى رأسهم هداف الفريق جوميز، كما سيكون لعبدالله عطيف دور كبير في وسط ميدان الزعيم، وكان الهلال قد لعب مباراة منتصف الأسبوع الماضي امام الاتحاد في دوري أبطال أسيا وتعادل الفريقين سلبياً في انتظار لقاء الأياب بعد أكثر من أسبوعين من الآن.

ملخص الهلال والرائد اليوم