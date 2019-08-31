الان تتابع بخماسية نظيفة.. الهلال يسحق الرائد #الهلال_الرايد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هزم الهلال نظيره الرائد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في ختام منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
سجل عمر خربين الهدف الأول للهلال في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول، وسجل الهدف الثاني سلمان الفرج للهلال في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سجل غوميز الهدف الثالث في الدقيقة 59، بينما أحرز كارلوس إدواردو الرابع للهلال، وفي الدقيقة 79 سجل عمر خربين الهدف الخامس للهلال.
كانت هذه تفاصيل خبر بخماسية نظيفة.. الهلال يسحق الرائد #الهلال_الرايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.