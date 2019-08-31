الان تتابع الأهلي يخطف فوزا صعبا من الاتفاق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 20 دقيقة - 9:08 م, 31 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 اقتنص الأهلي فوزا ثمينا على مضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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