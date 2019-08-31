الامارات | خبراء دوليون يدعمون المسيرة الفنية لنادي الشارقة للدفاع عن النفس

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء دوليون يدعمون المسيرة الفنية لنادي الشارقة للدفاع عن النفس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عنالنفس احمد عبد الرحمن العويس عن ان النادي قرر الاستعانة بخبراء دوليين لدعم مسيرته الفنية ولإعداد خطط الموسم المقبل وذلك من اجل تعزيز النقلة النوعية التي حققها النادي في الموسم الماضي في جميع الجوانب التنافسية والتنظيمية وفي مجال استكشاف اللاعبين المواهب، والتي تندرج ضمن توجهات مجلس الشارقة الرياضي بالعمل على الاستعانة بالخبرات العالمية والاستفادة منها لمواصلة النهوض برياضات الدفاع عن النفس وهي الجوجيتسو و التايكواندو والكاراتيه والجودو، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الادارة

وتقدم احمد العويس باسمى ايات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخالدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلىحاكم الشارقة للدعم الكبير والرعاية الكريمة التي مهدتللنجاح الكبير الذي يشهده النادي ولسمو الشيخ سلطانبن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكمالشارقة للتوجيهات الكريمة التي مهدت للنجاح الذييشهده النادي، ومشيدا بدعم مجلس الشارقة الرياضيبرئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي وبالمتابعة المباشرةللامين العام سعادة عيسى هلال الحزامي.

حضر الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيسمجلس الادارة احمد عبد الرحمن العويس نائبه احمد الجروان و الاعضاء طارق السويدي مشرف الجودو والتايكواندو، وخالد الناخي مشرف الجوجيتسو، وعبيد العسم مشرف الكاراتيه، وهنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي، ومحمود لطفي عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي السكرتير التنفيذي للنادي.

كما وتم خلال الاجتماع الاطلاع على ماتم انجازه خلالالعطلة الصيفية من نشاطات رياضية وبما فيها البرنامجالصيفي، والمعسكر الخارجي الذي تم تنظيمه بالتعاون معالاتحاد الاستوني للتايكواندو، وما اسفر عن نتائج ايجابية والتفاهمات الاستراتيجية التي توصل لها النادي مع الجانب الاستوني، وبحث مجلس ادارة النادي ايضا، خططالإعداد للموسم الرياضي الجديد في كافة الالعاب بماتشمل من معسكرات داخلية وخارجية.