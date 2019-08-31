شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسقط في فخ التعادل خارج أرضه أمام أوساسونا في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط نادي برشلونة في فخ التعادل أمام مُضيفه أوساسونا بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت في اطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب «سادار».

وافتتح التسجيل في المباراة، أصحاب الأرض عن طريق المهاجم المتميز روبرتو توريس في الدقيقة السابعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أوساسونا.

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وفي الشوط الثاني، استطاع أنسو فاتي اللاعب الشاب والبديل إدراك التعادل برأسية من خلال عرضية متقنة من زميله كارليس بيريز في الدقيقة 51.

وبعد مرور 13 دقيقة فقط، نجح آرثر البديل الثاني لبرشلونة أن يسجل هدف التقدم للفريق من تسديدة رائعة على يسار الحارس روبن وأوساسونا.

و رفض أصحاب الأرض خروجهم من المباراة بدون أي نقطة، عندما استغل روبرتو توريس ركلة جزاء قام الحكم باحتسابها على جيرارد بيكيه لملامسة الكرة يده في الدقيقة 81، ويقوم بتسجيلها في شباك برشلونة.

بهذه النتيجة، أرتفع رصيد أوساسونا عند النقطة الخامسة بالمركز الرابع، بينما يحصد برشلونة نقطة جديدة ويصبح رصيده 4 نقاط بالمركز الخامس.