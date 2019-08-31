شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي يشيد باختيار الأهلي رينيه فايلر مدربًا للفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد الكابتن إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، بتعاقد النادي الأهلي رسميا مع السويسري رينيه فايلر من أجل تولي مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

وأضاف «إكرامي»، أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل، وكذلك محمود الخطيب رئيس النادي وخالد بيبو وزكريا ناصف ظلوا أكثر من 20 يومًا في بحث الـ «CV» الخاص بالمدربين الفنيين المعروضين على الأهلي، واستقروا على أن فايلر هو أنسب شخص لقيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة، لذلك تم التعاقد معه.

وأوضح حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، أنه تم اختيار هذا المدير الفني بعد مداولات واجتماعات ومشاهدة السيديهات، مضيفًا :«أنا شايف إن القرار ده أكيد مليون في المائة صائب من مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، وأتمنى التوفيق للمدير الفني في الموسم اللي جاي إن شاء الله».