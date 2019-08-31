تشيلسي يسقط في فخ التعادل الإيجابي امام شيفيلد وكريستال يفوز على أستون فيلا بهدف نظيف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تشيلسي يسقط في فخ التعادل امام شيفيلد وكريستال يفوز على أستون فيلا بهدف

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في اطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل ثنائية تشيلسي تامي أبراهام في الدقيقتين 19 و43، بينما أحرز هدف شيفيلد الأول كالوم روبنسون في الدقيقة 46، وتعادل للضيوف مدافع البلوز كورت زوما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89.

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وبهذا التعادل رفع كل من شيفيلد وتشيلسي رصيدهما إلى 5 نقاط، في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

وفاز فريق كريستال بالاس على ضيفه استون فيلا بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب سيلهرست بارك،سجل الغاني جوردان ايو هدف المراة الوحيد في الدقيقة 73 ،وتعرض محمود حسن «تريزيجه» لاعب استون فيلا للطرد في الدقيقة 54 لحصوله على انذارين،وتعتبر هذه أول بطاقة حمراء يتلقاها المحترف المصري، مع أستون فيلا، الذي انضم إليه مع انطلاقة الموسم الحالي،ورفع كريستال بالاس رصيده 7 نقاط في المركز الرابع مؤقتا،بينما تجمد رصيد استون فيلا عند 3 نقاط في المركز الـ18.

وفاز فريق ليستر سيتي على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ووكرز ،سجل ثلاثية ليستر كلا من جيمي فاردي هدفين في الدقيقتين 12و73 ،ويوري تيليمانس في الدقيقة 41،بينما سجل ويلسون هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة 15،الفوز رفع رصيد ليستر إلى 8 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 4 نقاط ف المركز الـ15.

وفاز فريق وست هام على ضيفه نوريتش سيتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما باستاد لندن الأوليمبي، سجل ثنائية وست هام كلا من سباستيان هيلير واندريه يارمولنكو في الدقيقتين 24 و56،الفوز رفع رصيد وست هام إلى 7 نقاط في المركز الخامس،بينما تجمد رصيد فريق نوريتش عند 3 نقاط في المركز الـ19.

وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1ـ1 على مباراة نيوكاسل مع ضيفه واتفورد ،تقدم ويل هيوز لفريق واتفورد في الدقيقة الثانية ،وتعادل لنيوكاسل اللاعب فابيان شار في الدقيقة 41 ،وأصبح رصيد نيوكاسل 4 نقاط في المركز الـ14 ،بينما أصبح رصيد واتفورد نقطة وحيدة في قاع الجدول.