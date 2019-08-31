شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يقود السيتي لسحق برايتون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أحرز سيرخيو أجويرو ثنائية وسجل كيفن دي بروين أول أهدافه في الموسم فضلا عن هدف من برناردو سيلفا، مما منح مانشستر سيتي فوزا كبيرا برباعية نظيفة على ضيفه برايتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

ولم يهدر سيتي وقتا ليتقدم عبر دي بروين بعد 68 ثانية فقط من البداية، ليمهد للانتصار رقم 17 للفريق في آخر 18 مباراة بالدوري.

وشهدت المباراة لحظة مقلقة لجماهير مانشستر سيتي عندما تعرض إيمريك لابورت للإصابة، ليغادر الملعب على محفة عقب التحام مع آدم ويبستر مدافع برايتون.

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لكن أغويرو أرسل تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الشباك، ليجعل النتيجة 2-صفر لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

وسنحت عدة فرص جيدة لبرايتون للعودة للمباراة بعد الاستراحة، لكن دفع الفريق ثمن إهدار هذه الفرص عندما أضاف أغويرو هدفه الشخصي الثاني بعد 10 دقائق من استئناف اللعب.

وبعد مشاركته كبديل بثوان قليلة، أضاف برناردو سيلفا الهدف الرابع و14 لسيتي هذا الموسم، بعد تمريرة من أجويرو.

وأعاد هذا الانتصار سيتي إلى صدارة المسابقة، قبل خوض ليفربول مباراته أمام بيرنلي في وقت لاحق من السبت.