شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام من أذربيجان لمباراة الزمالك والاتحاد في نصف نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، التي ستقام غدا، الأحد، باستاد الإسماعيلية، سيديرها طاقم تحكيم من أذربيجان .
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم أن طاقم التحكيم يتكون من: اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكما رابعا.
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