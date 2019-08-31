شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد مع «ميودراج جيسيتش» مديرا فنيا للفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، الاتفاق مع الصربى ميودراج جيسيتش لتولى القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وولد مدرب الدراويش الجديد عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية ولكنه يحمل جنسية آخرى وهى البوسنة والهرسك، تولى مهمة تدريب 21 فريق خلال مسيرته التدريبية منهم 6 تجارب في أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993 ويحمل رخصة التدريب الإحترافية من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم.

ويعد ” جيسيتش ” صاحب ال 61 عاما من المدربين المتميزين لأنه معروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم، وسبق له تمثيل منتخب يوغسلافيا في الثمانينات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التي أشرف على تدريبها، كما سبق له خوض تجربة سابقة في الدوري السعودي مع نادي نجران موسم 2012، بالإضافة إلى النادي العربى الكويتى والاتفاق السعودى وخورفكان الإماراتى.

من ناحية أخرى اعتمد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول والذي من المقرر أن يقود الفريق في منافسات الموسم الجديد .

يتكون الجهاز الفنى الجديد من كلآ من :

صبرى المنياوي.. مدير الكرة

ميودراج يسيتش.. المدير الفنى

محمود جابر.. المدرب العام

سرديجان تيكيجاسكى.. مساعد مدرب

أدهم السلحدار.. مساعد مدرب

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سعفان الصغير.. مدرب حراس مرمى

أكرم علياوي.. مخطط أحمال

طارق أبوالليل.. مدير إدارى

أحمد صالح.. مدير إدارى

أحمد سالمان.. إدارى

أشرف عبدالكريم.. إدارى

محمد سالمان.. إدارى

الدكتور أكرم عبدالعزيز.. رئيس الجهاز الطبى

ناصر هريدى.. علاج طبيعى

أيمن عوض الله.. علاج طبيعى

إسلام محسن.. علاج طبيعى