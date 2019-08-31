البوشل محترفا في الفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
وقع مجلس إدارة نادي الفتح عقدا احترافيا مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم نواف البوشل لثلاث سنوات.
وأكد النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن التوقيع مع اللاعب جاء بناء على توصية من المدرب فتحي الجبال.
وتدرج البوشل صاحب الـ 20 عاما ضمن الفئات السنية بنادي الفتح خلال السنوات الماضية.
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