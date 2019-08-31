الهلال يجدد للشلهوب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة جدد مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نوفل أمس، عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم محمد الشلهوب لمدة موسم إضافي. ونشر الهلال في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يبرز من خلال التجديد للشلهوب لمدة موسم واحد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



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