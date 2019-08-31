انفوجراف .. إنجازات الصربي ميودراج يستيش المدير الفني الجديد للإسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاسماعيلي عبر فيس بوك انجازات الصربي ميودراج يستيش المدير الفني الجديد للدراويش وجاءت كالتالي ومن أبرز إنجازات المدرب الصربى .. * كأس العرب مع الصفاقسي التونسي عام 2000. * الدوري البلغاري مع سيسكا صوفيا 2004-2005 * كأس بلغاريا مع سيسكا صوفيا 2006 * كأس السوبر البلغاري مع ليتكس 2007 و2008 * الدوري الليبي مع اتحاد طرابلس 2009 و2010 Advertisements * كأس ليبيا مع اتحاد طرابلس 2009 * السوبر الليبي مع اتحاد طرابلس 2009 و2010 * دوري مينمار مع يانجون 2015 * حصل على جائزة أفضل مدرب بالدوري البلغاري 2004-2005 جدير بالذكر أن ميودراج يسيتش خاض مباراة ضد الإسماعيلى من قبل خلال بطولة دورة تبوك الدولية التى أقيمت عام 2017 عندما كان يقود فريق الاتفاق السعودى وفاز على الدراويش بهدفين نظيفين قبل أن يتوج باللقب .

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