شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يفوز على إنبى فى مباراة ودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الانتاج الحربي فوزا بهدفين مقابل هدف علي نظيره انبي فى المباراة الودية التى جمتعهما عصر اليوم السبت على ستاد المصانع الحربية فى اطار الاستعداد للموسم الجديد

سجل هدفي الإنتاج علاء سلامة ومحمود البدري .

تعادل فريقا الإنتاج الحربي وأسوان سلبيا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاربعاء الماضى ثم فاز على بداوى المنصورة أحد فرق القسم الثانى بهدفين دون رد مساء الخميس .

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وحقق فريق الأنتاج الحربى الفوز على نظيره بتروجت 3/5 بركلات الترجيح فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد .

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 44 هدفًا