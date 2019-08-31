شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يتعادل مع القادسية الكويتى بدون أهداف ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق المقاولون العرب مع القادسية الكويتى سلبيا فى المباراة الودية التى أقيمت خلال معسكر الذئاب بكرواتيا .

وقد اضاع المقاولون العرب ضربة جزاء أثناء اللقاء ، فى المباراة التى شهدت تبادل للدروع بين مسئولى الناديين قبل إقامة اللقاء .

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ومن المرتقب أن يخوض ذئاب الجبل وديتين أخريين خلال المعسكر، ويضم الجهاز الفنى للمقاولون عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل وأعضاء الجهاز الفنى رامى ربيع، علاء عبد الغنى، ورامى عادل.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، قرر ضم طاهر طاهر صانع ألعاب المقاولون إلى قائمة المنتخب ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ويغادر اللاعب المعسكر ليعود إلى القاهرة قبل الفريق للانضمام إلى الفراعنة.