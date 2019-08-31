شكرا لقرائتكم صالح جمعة ينتظم فى تدريبات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك جمعة في التدريبات البدنية والجانب الفني الذي خاضه الفريق والذي اشتمل على تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين، وتنفيذ بعض الجوانب الخططية.
فيما خاض الثنائي سعد سمير ومحمد محمود، جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق.
وواصل سعد ومحمد محمود، أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.
ويخضع سعد سمير ومحمد محمود لتدريبات تأهيلية تشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، لتجهيز الثنائي للعودة من جديد للمشاركة الجماعية.
كما شارك شريف إكرامي حارس مرمي الفريق في التدريبات بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية، وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة والتي استلزمت خضوعه لجراحة في ألمانيا.
وشارك إكرامي في التدريبات الجماعية للحراس والتي اشتملت على بعض الفقرات الفنية، والتي شارك بها أيضا محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق ومصطفى شوبير.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام في غينيا الاستوائية.
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