شكرا لقرائتكم رانيا علوانى لمشجع أهلاوى : ما تيجى أنت تدرب الأهلى يمكن تكون الفرج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخلت رانيا علوانى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ضمن المجلس الحالي برئاسة، محمود الخطيب فى نقاش مع أحد متابعيه على وسائل التواصل الإجتماعى حول نتائج القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.

البداية عندما نشرت علوانى تغريدة تمدح فيها أبطال اللعبات الأخرى بعد الانجاز الكبير الذى تحقق فى بطولة الألعاب الأفريقية بالمغرب قائلة:" حد خد باله أن رياضتنا وأبطالنا السنة دى زى الفل، إلا الكورة؟؟؟ هما دول اللى يستاهلوا بجد!!.

ليرد عليها المتابع والمشجع الأهلاوى قائلا :"أحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر فى الاختيار جوه النادى من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا أن النادى فى طريقة للإصلاح واعادة مكانته وفى الأخر طلعنا بنغرق أكتر".

علوانى لم يعجبها كلام المشجع خاصة فى ظل تحقيق الأهلى لبطولة الدورى الصعبة فى موسم شاق ومعقد قائلة :" هو حضرتك ماخدتش الدورى؟؟؟.

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لكن المشجع رد ساخرا :" لا حضرتى طلعت بفضيحة من صن داونز وخسرت من بيراميدز فى الكاس، ولو المقياس الدورى ما مجلس طاهر كسبه يبقى وقفنا ضدهم ليه وكنا عاوزينكم".

فردت عليه عضو مجلس إدارة الأهلى ضاحكة :" طب تعالى مرن أنت يمكن تكون أنت الفرج".





رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد

المدرب رينيه فايلر ليكون مدرب الاهلى الجديد، خلال الموسم الكروي المقبل، ويتم غلق ملف تعاقد القلعة الحمراء مع مدير فني لخلاف لاسارتي الذى تقرر رحيله بعد الخروج من مسابقة كأس مصر أمام بيراميدز بدور الـ16 للمسابقة.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، التعاقد مع