شكرا لقرائتكم داوودا : طلائع الجيش نقطة انطلاقة ورحلت عن سموحة لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد داوودا لاعب وسط فريق الزمالك السابق على انتقاله لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال داوودا لـ"الخليج 365" إنه رغم انتقاله من الزمالك لسموحة فى الميركاتو الصيفى الحالى، إلا إنه فضل الرحيل بعد أن تراجعت إدارة الفريق السكندرى والجهاز الفنى عن بعض الوعود.

وأوضح داوودا أن الانضمام للطلائع سيكون نقطة انطلاق جديدة، خاصة وأن الفريق يمتلك كافة مقومات النجاح وتقوم الإدارة بتوفير كافة متطلبات الفريق الأمر الذى سيجعل المناخ مهيئًا لتحقيق الأهداف سواء على مستوى الفريق الجماعى أو الفردى.

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كان داوودا غادر معسكر فريق سموحة بعد تأخر إدارة النادى فى صرف مقدم تعاقده، خاصة بعدما وافق اللاعب على تخفيض جزء من قيمة تعاقده بناءً على رغبة إبراهيم حسن مدير الكرة.

وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وحسام باولو من الداخلية وإستعارة أحمد علاء من الاهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.