تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الزمالك بكأس مصر...

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جدة - عمرو شويل تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالكاستقر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى على التشكيلة التى ستخوض لقاء الفريق أمام الزمالك غدا فى الدورى قبل النهائى لكأس مصر .
ومن المتوقع أن يخوض زعيم الثغر المباراة بتشكيل مكون من : عماد السيد فى حراسة المرمى ، أمامه رباعى دفاع من اليمين للشمال محمود شعبان ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم وفى خط الوسط نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور وفى الهجوم الثلاثى بناهينى و أحمد حجى و خالد قمر .
كان الإتحاد السكندرى قد حقق فوزا مثيرا على الإسماعيلى فى دور الـ16 من البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما فاز الزمالك على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ فى دور الثمانية لكأس مصر .
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