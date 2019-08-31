شكرا لقرائتكم تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الزمالك بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك استقر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى على التشكيلة التى ستخوض لقاء الفريق أمام الزمالك غدا فى الدورى قبل النهائى لكأس مصر .

ومن المتوقع أن يخوض زعيم الثغر المباراة بتشكيل مكون من : عماد السيد فى حراسة المرمى ، أمامه رباعى دفاع من اليمين للشمال محمود شعبان ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم وفى خط الوسط نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور وفى الهجوم الثلاثى بناهينى و أحمد حجى و خالد قمر .

كان الإتحاد السكندرى قد حقق فوزا مثيرا على الإسماعيلى فى دور الـ16 من البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما فاز الزمالك على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ فى دور الثمانية لكأس مصر .