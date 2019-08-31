شكرا لقرائتكم مفاجأة.. صفقة انتقال أيمن حفنى للمقاصة مهددة بالفشل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أيمن حفنى قد يعود إلى الزمالك



مازالت صفقة انتقال أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، لصفوف مصر المقاصة، معلقة ولم تتم بشكل رسمى حتى وقتنا هذا، رغم توقيع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الفريق الفيومى.

مصير أيمن حفنى على كف عفريت



وكشف مصدر مطلع بالزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء توصلت لاتفاق مع نظرائهم بالمقاصة، على شراء أيمن حفنى بشكل نهائى مقابل 3 ملايين جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبعد أن وقع اللاعب والتقط الصور اثناء التوقيع، تعطلت الصفقة بسبب الخلاف على طريقة السداد.

أضاف المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن إدارة الزمالك اشترطت الحصول على المبلغ -3 ملايين جنيه- "كاش" فى الوقت الذى يرغب مسئولو المقاصة فى سداد المبلغ "بالتقسيط"، الأمر الذى عطل اتمام الصفقة بشكل رسمى حتى الأن، خاصة بعدما قال مرتضى منصور رئيس الزمالك لمسئولى المقاصة: "بعتلكم 20 مليون جنيه كاش فى عربية مصفحة لشراء جون أنطوى، ومش عارفين تبعتولى 3 مليون جنيه كاش؟!".