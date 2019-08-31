عليك 6 شهور نفقة وبيفاصل .. طليقة احمد الشيخ لاعب الاهلى تطلب حقها...

جدة - عمرو شويل بعثت دينا السيد طليقة احمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي، رسالة نارية لجناح القلعة الحمراء، عقب علمها بخطوبته مساء أمس الجمعة، ونشرت بوست جديد عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي للرد على اللاعب بعد اعلان الخطوبة.

يذكر أن احمد الشيخ أعلن خبر خطوبته من خلال نشر صورة لحفل الخطوبة فى أجواء عائلية.

رد طليقه احمد الشيخ

جاء نص رد طليقه احمد الشيخ على النحو التالي:-

"طيب مبدئيا الواحد مكنش حابب يدخل فى تفاصيل فالموضوع أكتر من كدا قسما بربى هتحاسب ع كل كلمه قلتها .. بس البوست ده للتوضيح بس مش أكتر .. عشان ناس كتير بعتتلى وهو بيقول يؤسفنى أنى أطلع أم بنتى كدابة والجو ده عشان مجرد صورة من قضيه حطها عشان يسكت بيها الناس .. أنا رافعة القواضى من شهر 9 اللى فات يعنى داخله فى سنه فضلت على زمته لحد شهر 3 اللى فات مكنش طلق أطلقنا رسمى بس شهر 3 اللى فات من شهر 9 لشهر 3 أنا ليه نفقه ليا غير نفقه بنتى سعتها القاضى حكم بـ 10000 طبعا استأنف عشان المبلغ بالنسبالو كتير سواء ليا أو لبنتى فضل يستأنف كتير جدا خلال فترة الاستئناف فيه حاجه اسمها أنى أقدر أنفذ الحكم لحد ما الاستئناف يطلع وسعتها لو المبلغ أقل بيتخصم من اللى خادتو المحامى بتاعى ربنا يباركلو كان بيعمل تنفيذ الحكم ده كل كام شهر هو عمرو ما بعت فلوس من نفسو أبدا كان وقتها لازم المحامى بيعمل عندهم حجز فى البيت وبيأخد مخبرين بتبقى حاجه قانونية لازم تعمل فى طبعا عشان كان عليه 120000 نصهم ليا ونصهم لبنتى .. فى وقت الحجز ده مدام عليه فلوس لازم يدفع اى حاجه كان بيستكفى بأنه يدفع مرة 10000 مرة 5000 وطبعا مبيدفعش إلا لما بتعمل حجز عليهم عشان لو مدفعش هيبقى فيها حبس أنا مخدتش من 120000 دول غير 45000 فقط وده بالقانون وبتنفيذ الأحكام لكن لو بحق ربنا زى ما بيتكلم عن الحلال أنو كان يبعت المبلغ كامل بس هو حب يمشيها قانونى .. من شهر 3 بقي المفترض يبقى لبنتى نفقتها بس برضو هو عمال يستأنف لحد ما قدم أوراق كتير تفيد بأنه مبيلعبش وغير قادر ع الدفع .. لحد ما وصلها لـ 6000 الحمد لله وأنا راضيه مش زعلانه خالص هى الفكره فى أنو بيفاصل وبيستأنف فى نفقه بنتو مع أنهم برضو لسا زعلانين كان نفسهم تبقى أقل من ساعتها مخدتش جنيه طول الشهور اللى فاتت دى العداد عمال يعد ومفيش حاجه بتتبعت بما يرضى الله والقضايا ماشيه قانونى ومش دى أول قضيه فيه قضايا تانية مرفوعه لكن ببعت لبنتى وليها 5 كل شهر ده كذب أنا عايزة الورقه بقا القانونية أنى بأخد 5000 ليا و5000 لبنتى كل شهر أما بنتى أصلا محكملوها بـ 6000 يؤسفنى برضو أنى أطلع أبو بنتى كداب بس هو اللى أضطرنى أرد .. آسفه للاطاله"