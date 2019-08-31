شكرا لقرائتكم سفير مصر بالمغرب يقيم مأدبة غداء للبعثة المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام السفير أشرف إبراهيم سفير مصر فى المغرب اليوم مأدبة للبعثة المصرية، وذلك بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واللواء أحمد ناصر رئيس الاوكسا، الدكتور عماد البناني سكرتير عام الأوكسا، المهندس ياسر إدريس رئيس الإتحاد المصري للسباحة، المهندس الباسل عبدالله رئيس البعثة المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية.

وأعرب السفير عن سعادته بالنتائج التى حققتها البعثة المصرية المشاركة فى دورة الافريقية بالمغرب والتى تنتهى منافساتها اليوم ، مثمنا الدور الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية فى دعم الاتحادات لتحقيق هذه النتائج المشرفة على مستوى عدد كبير من اللعبات الفردية والجماعية في واحدة من اقوى البطولات الافريقية .

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وعبر السفير عن ترحيبه وكل طاقم السفارة بوجود البعثة المصرية ورفع اسم مصر عاليا بعد ان كسرت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية ال12 الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة تاريخيا في الدورة، بالوصول لعدد 273 ميدالية متنوعة لتكسر الرقم القياسي السابق التي تحقق في دورة الألعاب التي أقيمت في الكونغو 2015 والذي تحقق ب 217 ميدالية متنوعة.

الجدير بالذكر ان مصر حققت حتى الآن عدد 272 ميدالية بينهم 102 ذهبية و97 فضية و73 برونزية.