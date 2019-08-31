شكرا لقرائتكم أجاييف الأذربيجانى يدير مباراة الزمالك والاتحاد فى نصف نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدير الحكم الأذربيجانى الدولى أليار أجاييف ( 32 عاما ) مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر غدا الأحد باستاد الاسماعيلية. ووصل ظهر اليوم طاقم الحكام الأذربيجانى الذى سيدير المباراة، التى تقام فى الثامنة مساء. وأرسل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى مبلغ 12.500 ألف دولار إلى اتحاد الكرة، هى حصته فى تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك غدا. Advertisements فى المقابل، تجاهل مسئولو الزمالك إرسال المبلغ لخزينة الجبلاية حتى الآن، رغم مطالبة الأبيض أيضا بحكام أجانب. يذكر أن اتحاد الكرة وافق على استقدام حكام أجانب لأى مباراة، بشرط أن يتقدم النادى الذى يرغب فى تعيين الأجانب بطلب رسمى للجبلاية قبل المباراة بوقت كاف مع سداد 25 ألف دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجاييف الأذربيجانى يدير مباراة الزمالك والاتحاد فى نصف نهائى الكأس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.