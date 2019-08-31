شكرا لقرائتكم عفوا.. لجنة الحكام خارج الخدمة .. الإدارة بـ الهواتف المغلقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازال الغموض يحيط بلجنة الحكام الجديدة فى الاتحاد المصرى لكرة القدم التى أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بادارة شئون الجبلاية تشكيلها برئاسة جمال الغندور خلفا لـ سمير محمود عثمان الذى لم يمكث فى منصبى سوى أقل من شهرين.

اللجنة التى ينتظر الشارع الرياضى تشكيل أعضائها وقراراتها المصيرية فى بعض الملفات العالقة لم يتم تكوينها حتى الآن، وحتى الأسماء الثلاثة التى تم تسريبها بأنهم أعضاء اللجنة وهم فهيم عمر وياسر عبد الرؤف وتامر درى مازالت هواتفهم مغلقة ولا يمكن التوصل لهم.

ولم يتخذ جمال الغندور الرئيس الجديد للجنة الحكام، أكثر لجان اتحاد الكرة جدلا واثارة فى السنوات الأخيرة، لم يتخذ خطوات توضيحية تتعلق باللجنة أو موقفها من الملفات الساخنة مثل تطبيق تقنية الفار ومستحقات الحكام وتطوير منظومة التحكيم بجانب الملفات الخاصة بالحكام أنفسهم مثل القائمة الدولية واختبارات الورنر وملابس الحكام وقرار رفع رواتبهم وغيرها من الشئون الداخلية بالمنظومة التحكيمية.