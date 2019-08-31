شكرا لقرائتكم أهلي جدة يستعيد توازنه بفوز ثمين على الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص أهلي جدة انتصاراً ثميناً بفوزه على مضيفه الاتفاق 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الأهلي بهذا الفوز لمهاجمه الشاب عبدالرحمن غريب الذي سجّل هدف الفوز قبل نهاية المباراة بـ5 دقائق، على الرغم من أنه بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه محمد خبراني.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 45+2 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة الذي ارتقى لعرضية زميله دجانيني تافاريس وحول الكرة برأسه استقرت في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

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وفي الشوط الثاني كثف الاتفاق هجومه وتمكن لاعبه التونسي نعيم السليتي من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وحاول الأهلي الرد سريعاً على هدف الاتفاق وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عمر السومة الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 84 اضطر الأهلي إلى اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد خبراني لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وعند الدقيقة 85 تمكن الشاب عبدالرحمن غريب مهاجم الأهلي من تسجيل هدف الفوز لفريقه بعدما استغل هفوة الفرنسي سيدريك يامبيري مدافع الاتفاق في إبعاد كرة ليخطفها ويواجه المرمى ويضع الكرة بين أقدام الجزائري رايس مبولحي حارس الاتفاق.

وكاد الاتفاق أن يرد سريعاً حينما اخترق لاعبه البرازيلي روجيرو دفاع الأهلي وسدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع مؤقتاً، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الثامن مؤقتاً.