شكرا لقرائتكم انتهاء فترة تقديم مستندات الرخصة الآسيوية.. والإعلان في أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة التراخيص في رابطة دوري المحترفين السعودي نهاية فترة تقديم مستندات المعيار المالي للرخصة الآسيوية يوم السبت، على أن يتم الإعلان عن النتائج منتصف شهر أكتوبر المقبل.
وكشفت إدارة التراخيص برابطة دوري المحترفين أن 16 نادياً ينشطون في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على أن تخضع تلك الطلبات إلى المراجعة والتحقيق خلال الفترة بين 31 أغسطس ومنتصف أكتوبر.
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