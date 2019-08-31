شكرا لقرائتكم السويسري فايلر مدرباً للأهلي المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي المصري برئاسة طه إسماعيل يوم السبت التعاقد مع المدرب السويسري، رينيه فايلر، ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم إليهم محلل أداء في وقت لاحق.

وقام وفد النادي المتواجد في أوروبا حالياً، والذي ضم كلاً من المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة، وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيري محامي الأهلى فى سويسرا.

ووقع اختيار لجنة التخطيط على رينيه فايلر، بعدما حددت خمسة أسماء من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية.