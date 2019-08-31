شكرا لقرائتكم الهلال يكتسح الرائد بخماسية ويستعيد الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الهلال صدارته بعدما اكتسح مضيفه الرائد 5-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يجد الهلال أي صعوبة في تجاوز مضيفه إذ انتظر 6 دقائق حينما تمكن مهاجمه السوري عمر خربين من افتتاح التسجيل بعدما حول تمريرة زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز بقدمه في شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وواصل الهلال هجومه وتمكن قائده سلمان الفرج من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 44 بعدما سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الرائد.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الرائد في العشر دقائق الأولى وكاد مهاجمه المغربي محمد فوزير أن يسجل هدف تقليص الفارق عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله السوري جهاد الحسين ليراوغ المدافع حسن كادش ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

Advertisements

واستعاد الهلال سيطرته ونجح مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 59 بعدما أكمل تمريرة زميله السوري عمر خربين بقدمه في شباك الحارس عز الدين دوخة.

وواصل الهلال سيطرته وتمكن لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 67 بعدما حول عرضية زميله حسن كادش برأسه في شباك الرائد.

وعند الدقيقة 80 اختتم السوري عمر خربين مهاجم الهلال أهداف فريقه بتسجيله الهدف الخامس عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البيروفي آندري كاريو ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط ليستعيد صدارته بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي النصر، في حين بقي الرائد بدون نقاط في المركز الأخير.