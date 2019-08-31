شكرا لقرائتكم ميلان يتعافى من خسارة أودينيزي ويهزم بريشيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق ميلان أول ثلاث نقاط له في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه بريشيا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاكان تشالهانوغلو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12. وحصد ميلان أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، وتوقف رصيد بريشيا عند ثلاث نقاط.

وكان ميلان خسر في مباراته الأولى بالدوري أمام أودينيزي صفر - 1، فيما فاز برشييا على كالياري 1 - صفر في الجولة الأولى.