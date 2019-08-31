شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يواصل التعثر ويتعادل مع ساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر مانشستر يونايتد نقطتين أمام مضيفه ساوثهامبتون وتعادل معه بهدف لمثله يوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح دانييل جيمس التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة العاشرة ثم أدرك ساوثهامبتون التعادل عن طريق المدافع يانيك فيسترغارد في الدقيقة 58، من المباراة التي شهدت أيضا طرد كيفن دانسو من صفوف ساوثهامبتون في الدقيقة 73.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى خمس نقاط، إذ أنه التعادل الثاني للفريق مقابل انتصار واحد وهزيمة واحدة هذا الموسم في الدوري، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى أربع نقاط.
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