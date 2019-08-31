ليفربول يتقدم على بيرنلي بثنائية.. والقائم يحرم صلاح من هدف

كتب: ضياء السقا أنهى ليفربول الشوط الأول من مباراته أمام بيرنلي، بالتقدم بهدفين دون رد. وسجل ترند أرنولد الهدف الأول للريدز في الدقيقة 33، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 37. وفى الدقيقة الخامسة مرر ساديو ماني تمريرة إلى محمد صلاح ليسددها في المرمى إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم. ويحل ليفربول، ضيفا ثقيلا على بيرنلي، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: أدريان. خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون. خط الوسط الدفاعي: فابينيو - فينالدوم - هندرسون. خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو. شاهد أهداف الشوط وفرصة صلاح:

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