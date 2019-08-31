بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × بيرنلي (صلاح أساسي)

كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول، ضيفا ثقيلا على بيرنلي، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيرنلي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان.

Advertisements

خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو - فينالدوم - هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو.