كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام بيرنلي: ثلاثي وسط دفاعي

كتب: ضياء السقا أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيرنلي في المباراة التي ستجمعهما في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، في الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإنجليزي. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أدريان. Advertisements خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون. خط الوسط الدفاعي: فابينيو - فينالدوم - هندرسون. خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو.

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