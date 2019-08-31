yalla kora مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع

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انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول 2/0 أحرز الأهداف أرنولد وساديو مانى

د 53 من الشوط الثانى النتيجة مازالت تقدم 2/0