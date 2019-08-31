«يلا شووت» SALAH سريع | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر Liverpool بدون تقطيع KORA STAR يلا...

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مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع KORA STAR

جدول مباريات نادي ليفربول – Liverpool القادمة 2020/2019 |موعد مباريات محمد صلاح القادمة فى البريميرليج

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مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع

دقائق وتنطلق المباراة!

بداية الشوط الاول

5: تسديدة قووووية من صلاح ولكنها تصطدم بالعارضة

21: نقلات رائعة للكرة، تجعل صلاح منفردًا بالمرمى ويسدد ولكنها خارج المرمى.

جووووووووووووووووووووووووووووووول ترينت ألكساندر أرنولد!

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34: ترينت يرسل كرة طويلة رائعة ولكنها تلمس قدم المدافع وتسقط في المرمى معلنة تقدم الريدز! #بيرنلي_ليفربول 0 – 1

جووووووووووووووووووووووووووول سوبر ساديووووووووو ماني يسجل الثاني

37: فيرمينو يصنع كرة رائعة لماني الذي يضعها أرضية زاحفة في شباك بيرنلي بكل هدوء! #بيرنلي_ليفربول 0 – 2

نهاية شوط أول رائع ومثمر، هذا ما نحتاجه يا رجال

بداية الشوط الثاني

59: خطأ على أطراف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى لصالح الريدز… #بيرنلي_ليفربول 0-2

61: صلاح يمر بالكرة بين الدفاع بطريقة رائعة ويسدد ولكنها في يد حارس بيرنلي

تشكيل #الريدز لمباراة #بيرنلي_ليفربول

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