Al-Ahli : نتيجة وملخص مباراة الاهلي والاتفاق الجولة الثانية من الدورى السعودى للمحترفين 2020 تستكمل مباريات الجولة الثانية فى بطولة الدورى السعودى موسم 2019/2020 يوم السبت 31/8/2019، ويستضيف فريق الأتفاق منافسه أهلى جدة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويأمل فريق الأتفاق فى تحقيق الانتصار والقفز نحو مقدمة الترتيب، فيما يطمح الأهلى نحو تحقيق فوز يثبت به أقدامه فى بداية المنافسة.

يلعب فريق الأتفاق فى مباراة الأسبوع الثانى من الدورى السعودى موسم 2019/2020، ويأمل الكوماندوز فى تحقيق الفوز فى المباراة المرتقبة، كما يسعى الفريق فى تحقيق فوز كبير والتقدم نحو مقدمة الترتيب ولو مبكرا، ويطمح فلاسفة الشرق فى حصد المزيد من النقاط والاستمرار فى سلسلة الانتصارات والدخول فى المنافسة الشرسة هذا الموسم.

جدول مباريات الدوري السعودي الدور الاول 2020

الاهلي والاتفاق

ويحتل فريق الأتفاق المركز السادس برصيد 3 نقاط من الفوز فى مباراة الجولة الأولى على فريق الوحدة بنتيجة 2-0 أهلى جدة فى مهمة لتعديل المسار مبكرا يخوض فريق أهلى جدة مباراة الجولة الثانية من الدورى السعودى بالموسم الجديد، ويأمل الإمبراطور فى تعديل مسارة وعجلة انتاجه مبكرا، كما يسعى نحو الفوز باللقاء والتقدم نحو مقدمة الدورى، ويطمح الراقى فى تقديم مستوى مميز فى اللقاء المرتقب والوصول ضمن صدارة الترتيب.

ويحل الأهلى فى المركز الثامن برصيد نقطة واحدة ، حيث تعادل فى الأسبوع الأول مع فريق العدالة بنتيةجة 1-1 فى افتتاح الموسم لكلا منهم.

موعد مباراة الأتفاق والأهلى والقنوات الناقلة

تقام مباراة فريقى الاتفاق والأهلي فى الجولة الثانية من الدورى السعودى يوم السبت 31/8/2019، وتنطلق صافرة اللقاء فى تمام الساعة 17:40 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 18:40 بالتوقيت الدولى للملكة العربية السعودية، وفى الساعة 15:40 بتوقيت الدولى لغرينتش.

كما تذاع مباراة الأتفاق ضد أهلى جدة على قناة السعودية الرياضية ksa2، كما ينقل استوديو تحليلى خاص يضم العديد من المحللين للتعليق على اللقاء وتحليل أهم أحداث المباراة فور الانتهاء.

نتيجة مباراة الاهلي والاتفاق

بداية اللقاء #الاهلي 0: الاتفاق 0

الدقيقة 45 الحكم يشير بوجود 4 دقائق وقت بدل من ضائع #الاهلي 0 :الاتفاق 0

الدقيقة 48 قوووووووووووووووووووووول السومة #الاهلي 1: الاتفاق 0

نهاية الشوط الاول #الاهلي 1 :الاتفاق 0

بداية الشوط الثاني #الاهلي 1: الاتفاق 0

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55 هدف التعادل للاتفاق #الاهلي 1- الاتفاق 1

56 تبديل اول للاهلي خروج مندش و نزول حسين المقهوي #الاهلي 1- الاتفاق 1

61 تبديل ثاني للاهلي خروج ساريتش و نزول عبدالرحمن غريب #الاهلي 1 -الاتفاق 1

85 قوووووووووووووووووووووول عبدالرحمن غريب #الاهلي 2 :الاتفاق 1

نهاية اللقاء #الاهلي 2 الاتفاق 1 #الاهلي_الاتفاق

تشكيلة فريق الاهلي السعودي امام الاتفاق اليوم

دكة البدلاء : باسم العطالله – عبدالباسط هندي – عبدالله حسون – يزيد البكر – نوح الموسى – يوسف الحربي – حسين المقهوي – عبدالرحمن غريب – سلمان المؤشر ..