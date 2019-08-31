شوت sTaR Liverpool بث مباشر يوتيوب – yalla shoot ..مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث يوتيوب...

تقام مباراة فريقى بيرنلي وليفربول فى الجولة الرابعة من الدورى الإنجليزى يوم السبت 31/8/2019 بث مباشر ليفربول وبيرنلي يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم، كورة أون لاين بث مباشر ليفربول وبيرنلي اليوم كورة لايف، الأسطورة livehd7 بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي يلا شوت الجديد بث مباشر كورة لايف كورة أون لاين بث مباشر ليفربول وبيرنلي نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم ويأمل فريق بيرنلى فى تحقيق الفوز على منافسه العنيد، فيما يطمح فريق ليفربول لمواصلة الانتصارات وتصدر الترتيب.

ويحتل فريق بيرنلى المركز السادس فى الترتيب برصيد 4 نقاط، خاض 3 مباريات حقق الفوز فى الجولة الأولة على ساوثهامبتون بنتيجة 3-0 ، بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي كورة ستار كورة أون لاين بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين ليفربول وبيرنلي بث مباشر yalla shoot الاسطورة للبث المباشر مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر كورة أون لاين ليفربول وبيرنلي كورة أون لاين مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر كورة لايف بث مباشر ليفربول وبيرنلي livehd7 ليفربول وبيرنلي رابط ليفربول وبيرنلي بث مباشر. وخسر من أرسنال فى الثانية بنتيجة 2-1، وتعادل فى اللقاء الثالث مع ولفرهامبتون بنتيجة 1-1 .

جدول مباريات نادي ليفربول – Liverpool القادمة 2020/2019 |موعد مباريات محمد صلاح القادمة فى البريميرليج

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مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر بدون تقطيع

دقائق وتنطلق المباراة!

انطلاق الليفر اليوم

5: تسديدة قووووية من صلاح ولكنها تصطدم بالعارضة

21: نقلات رائعة للكرة، تجعل صلاح منفردًا بالمرمى ويسدد ولكنها خارج المرمى.

جووووووووووووووووووووووووووووووول ترينت ألكساندر أرنولد!

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34: ترينت يرسل كرة طويلة رائعة ولكنها تلمس قدم المدافع وتسقط في المرمى معلنة تقدم الريدز! #بيرنلي_ليفربول 0 – 1

جووووووووووووووووووووووووووول سوبر ساديووووووووو ماني يسجل الثاني

37: فيرمينو يصنع كرة رائعة لماني الذي يضعها أرضية زاحفة في شباك بيرنلي بكل هدوء! #بيرنلي_ليفربول 0 – 2

نهاية شوط أول رائع ومثمر، هذا ما نحتاجه يا رجال

بداية الشوط الثاني

59: خطأ على أطراف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى لصالح الريدز… #بيرنلي_ليفربول 0-2

61: صلاح يمر بالكرة بين الدفاع بطريقة رائعة ويسدد ولكنها في يد حارس بيرنلي

تشكيل #الريدز لمباراة #بيرنلي_ليفربول

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