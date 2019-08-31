يلا شوت مباراة ليفربول وبيرنلي مشاهدة مباشرة كورة لايف كورة ستار ليفربول وبيرنلي الاسطورة livehd7...

يلا شوت مباراة ليفربول وبيرنلي، نحن على موعد اليوم مع مباراة المتعة والإثارة، المباراة التي تجمع بين نادي ليفربول ونادي بيرنلي، وينتظر الجمهور المصري والعربي مشاهدة نجمهم الفرعون المصري محمد صلاح، ويتمنون له التوفيق فى المباراة.

وجدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي يُصنف من أقوى الدوريات الأوروبية والعالمية إن لم يكن الاهم على الإطلاقن ولذلك تجد له نسب مشاهدة عالية جداً بالمقارنة بغيره من الدوريات الأخرى، وتقام المباراة على ملعب تورف مور فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرةـ، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ونحن فى “عرب نيوز” نتابع معكم المباراة ونرفق لكم روابط البث المباشر لهذه المباراة المهمة، فتابعونا.

بث مباشر ليفربول وبيرنلي

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الاسطورة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي

نتابع معكم مباراة ليفربول وبيرنلي لحظة بلحظة، ونرفق لكم رابط البث المباشر للمباراة لتتمتعوا بمباراة ممتعة.