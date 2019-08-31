يلا شوت مباراة ليفربول وبيرنلي مشاهدة مباشرة كورة لايف كورة ستار ليفربول وبيرنلي الاسطورة livehd7...

يلا شوت مباراة ليفربول وبيرنلي، نحن على موعد اليوم مع مباراة المتعة والإثارة، المباراة التي تجمع بين نادي ليفربول ونادي بيرنلي، وينتظر الجمهور المصري والعربي مشاهدة نجمهم الفرعون المصري محمد صلاح، ويتمنون له التوفيق فى المباراة.
وجدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي يُصنف من أقوى الدوريات الأوروبية والعالمية إن لم يكن الاهم على الإطلاقن ولذلك تجد له نسب مشاهدة عالية جداً بالمقارنة بغيره من الدوريات الأخرى، وتقام المباراة على ملعب تورف مور فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرةـ، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ونحن فى “عرب نيوز” نتابع معكم المباراة ونرفق لكم روابط البث المباشر لهذه المباراة المهمة، فتابعونا.
بث مباشر ليفربول وبيرنلي
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الاسطورة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي
نتابع معكم مباراة ليفربول وبيرنلي لحظة بلحظة، ونرفق لكم رابط البث المباشر للمباراة لتتمتعوا بمباراة ممتعة.
- مازلنا ننتظر انطلاق صفارة حكم المباراة لبداية اللقاء الذي يجمع بين فريقي ليفربول وبيرنلي.
- يتوقع الكثيرون مشاهدة مباراة ممتعة ونتمنى التوفيق للاعب محمد صلاح.
- بعد مرور ربع ساعة 15 دقيقة من عمر الشوط الأول نستطيع أن نقول أن ليفربول مستحوذ على مجريات المباراة بنسبة تفوق ال 60 فى المية أما نادي بيرنلي ما زال يدافع.
- وبالنسبة لدقة التمارير فإن نادي ليفربول يستحوذ عليها بنسبة تفوق ال 70 فى المية.
- نحن الآن فى الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي بين ليفربول وبيرنلي هو سيد الموقف، ولكن فى المجمل فإن فرص الفوز أقرب للفيربول الذي ما زال مسيطر على المباراة حتى الآن ومسيطر أيضاً على نصف الملعب.
- انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي ليفربول بهدفين مقابل لا شىء، وبهذا يكون قد اقترب الشياطين الحمر من حسم المباراة لصالحهم والفوز بالثلاث نقاط.
- دقائق ويبدأ الشوط الثاني من المباراة.