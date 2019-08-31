أهداف رائعة: نتيجة مباراة برشلونة واوساسونا اليوم في الليغا الأسبانية 2019

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة واوساسونا اليوم، يحل النادي الكتالوني ضيفاً ثقيلاً على فريق أوساسونا بملعبه وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم وعينه على اقتناص النقاط الكاملة للقاء ومواصلة سعيه نحو صدارة ترتيب المسابقة المحلية بعدما جمع ثلاث نقاط فقط من المباراتين الماضيتين، نقدم إليكم ملخص برشلونة واوساسونا.

في ظل الأنباء المتضاربة بالميركاتو الصيفي الخاص بالبارسا واقتراب عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف الفريق مجدداً، يحاول جاهداً إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا عدم التركيز بما يخص الصفقات وإعطاء الاهتمام الكامل للمباريات التي يخوضها على رأس الجهاز الفني، والذي يُصعب المهمة عليه أكثر هو افتقاده لخدمات الكثير من لاعبيه مثل ميسي وديمبلي والمهاجم سواريز.

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ملخص مباراة برشلونة واوساسونا اليوم

وتم الإعلان عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض المواجهة التي شهدت أيضاً غياب فيربو ونيتو للإصابة بالإضافة إلى الثلاثي الهجومي الخطير، مع جاهزية لاعب الوسط دي يونج، وسيتولى إدارة اللقاء تحكيمياً الحكم الشهير خوان مارتينيز داخل أرضية الميدان.

نتيجة ماتش برشلونة واوساسونا

وفي المقابل يفتقد اصحاب الارض عدد من لاعبيه المؤثرين أبرزهم كيكي بارخا وأوناي غارسيا، ولكن المدرب لديه البدائل المميزة لسد الفراغ.

يأتي برشلونة بالمركز العاشر من جدول الليغا برصيد 3 نقاط فقط، فيما يحتل أوساسونا المركز السادس بعدما جمع أربع نقاط من الجولتين الماضيتين.