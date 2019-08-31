بهدفين لمثلهما : برشلونة تتعادل مع اوساسونا في الجولة الثالثة من الليغا

تعادلت برشلونة أمام أوساسونا اليوم السبت بهدفين لمثلهما في الجولة الثالثة من مباريات الدوري الأسباني، وفشل البلوغرانا في غياب نجمه الأول ليونيل ميسي في تحقيق النقاط الثلاثة أمام الوافد الجديد

وجاءت تشكيلة برشلونة الرسمية التي أعلنها المدير الفني الاسباني ارنستو فاليفردي تتكون من تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، جريزمان، وكارليس بيريز، وهي تشكيلة تخلو من ديمبلي وميسي وسواري للأصابة

وتأتي تشكيلة أوساسونا على الوضع التالي:

روبن، ناتشو فيدال، دافيد جارسيا، أوير، مييردا، أفيا، توريس، براندون، روبن جارسيا، أريداني، وإستوبينيان، وهي تشكيلة متوقعة قبل المباراة، وينتظر تلك التشكيلة مواجهة صعبة ضد برشلونة اليوم