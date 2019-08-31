لقاء درامي: ملخص نتيجة مباراة برشلونة واوساسونا في الدوري الاسباني لكرة القدم

ملخص نتيجة مباراة برشلونة واوساسونا اليوم في الدوري الاسباني لكرة القدم، يلتقي البلوجرانا أمام أوساسونا الصاعد حديثاً إلى الليغا الأسبانية اليوم السبت على ملعب السادار ضمن منافسات المرحلة الثالثة من البطولة المحلية، حيث يأمل عشاق النادي الكتالوني في حصد الثلاث نقاط على الرغم من غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تأكد عدم جاهزيته لخوض اللقاء أمام المنافس، نرصد نتيجة ماتش برشلونة واوساسونا.

نتيجة مباراة برشلونة واوساسونا

سيتم بدء المواجهة المرتقبة الساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت مصر، وستقوم قناة بين سبورت bein sport hd3 بإذاعة النقل الحي عبر شاشتها مع كوكبة من أبرز المحللين الفنيين لتوضيح الجوانب الإيجابية والسلبية بكل فريق.

لقاء غاية في الأهمية والصعوبة بالنسبة للبارسا الذي يعاني من غيابات عديدة أبرزها ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي بداعي الإصابة، ويتوجب على إرنستو فالفيردي إيجاد الحلول الهجومية من العناصر المتاحة لديه من أجل تحقيق المُراد ومواصلة اللحاق بصدارة الترتيب.

ملخص ماتش برشلونة واوساسونا

ولم يتمكن البارسا سوى من تحقيق انتصار وحيد بالمسابقة، وكان ذلك على حساب ريال بيتيس عقب هزيمته في مباراة الافتتاح أمام أتلتيك بلباو بهدف في الدقائق الأخيرة عن طريق أدوريز.