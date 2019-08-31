مدرب أستون فيلا يعلق على طرد تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علق دين سميث، المدير الفني لأستون فيلا، على البطاقة الحمراء التي حصل عليها الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق في مبارة كريستال بالاس بالجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان تريزيجيه تلقى البطاقة الصفراء الثانية في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه (1-0)، إثر تدخل قوي على ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس.

وقال سميث في تصريحات بعد المباراة: "البطاقة الصفراء الأولى كانت قاسية للغاية".

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وأضاف: "لكن البطاقة الصفراء كانت سخيفة عندما تكون حذرًا بالفعل، وسيتعلم من ذلك".

وأتم المدرب قائلا: "لم نكن رائعين اليوم، بدأنا المباراة بشكل جيد وسيطرنا عل اللقاء في أول 20 دقيقة، لكن في النصف الثاني من الشوط الأول كنا سلبيين للغاية ومارس المنافس بعض الضغط علينا".

يُذكر أن أستون فيلا تلقى الهزيمة الثالثة له هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الـ18 بجدول ترتيب بريميرليج.