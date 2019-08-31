موهبة برشلونة يحطم رقم ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

صنع الصاعد أنسو فاتي لاعب برشلونة التاريخ مع الفريق الكتالوني بعدما أحرز هدفًا في شباك مضيفه أوساسونا في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) بالجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وأصبح موهبة مدرسة "لاماسيا" في سن السادسة عشر و304 يوما أصغر لاعب يحرز هدفًا في تاريخ مشاركات برشلونة بالدوري الإسباني.

وتفوق فاتي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل أول أهدافه مع برشلونة في الليجا بعمر (17 عاما و331 يوما)، بجانب بويان كريكيتش صاحب الرقم القياسي السابق بعمر (17 عاما و53 يوما).

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وبات فاتي القادم من غينيا بيساو ثالث أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ الليجا، بعد كل من الكاميروني فابريس أولينجا (16 عاما و98 يوما) والإسباني إيكر مونياين (16 عاما و289 يوما).

وكان الجناح المولود عام 2002 بدأ مسيرته مع برشلونة بعد مشاركته كبديل في المباراة الماضية أمام ريال بيتيس، حيث اضطر فالفيردي للاستعانة بمدرسة "لاماسيا" لتعويض الغيابات في خط الهجوم.

ويعد فاتي ثاني أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في الليجا، بعد فيسينت مارتينيز صاحب الرقم القياسي الذي شارك أمام ريال مدريد في أكتوبر 1941 بعمر (16 عاما و280 يوما).