اتحاد الكرة يُعلن طاقم حكام مباراة الزمالك والاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة الزمالك والاتحاد في نصف نهائي كأس مصر.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اسناد مباراة الزمالك والاتحاد بالكأس لطاقم تحكيم من أذربيجان.

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ويدير مواجهة الزمالك أمام الاتحاد تحكيمًا، الأذريباجاني اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف امير على، واليشين ماسيوف حكما رابعا.

وكان الزمالك قد تأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف في لقاء أقيم على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويلعب الزمالك مواجهته المقبلة أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، يوم 1 سبتمبر المقبل.