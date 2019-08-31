مباشر الدوري الإنجليزي.. ليفربول 2 - 0 بيرنلي.. ماني يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مبارارة ليفربول أمام بيرنلي في المباراة التي تأتي ضمن الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول يحتل مركز الصدارة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، في المقابل يمتلك بيرنلي أربع نقاط بعدما حقق الفوز في مباراة وتعادل في آخر مقابل خسارة واحدة كانت أمام آرسنال.

ويخوض ليفربول مباراة بيرنلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو - فينالدوم - هندرسون.

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خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة حصل صلاح على كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة لكن القائم يمنع المصري من التسجيل لتظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 21 كاد محمد صلاح أن يفتتح أهداف ليفربول بعد كرة طولية من هندرسون تصل لصلاح الذي ينفرد بالمرمى الذي حاول إبعاد الكرة لترتد من قدم صلاح وتمر بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 34 استطاع أرنولد ظهير أيمن ليفربول أن يسجل هدف الريدز الأول بعد عرضية تجاه مرمى بيرنلي ترتطم في لاعب الفريق المنافس وتدخل الشباك بعدما مرت الكرة أعلى حارس بيرنلي لتصبح النتيجة (1-0).

وفي الدقيقة 37 استطاع النجم السنغالي ساديو ماني أن يسجل الهدف الثاني لليفربول بعد تمريرة رائعة من فيرمينو وضعت السنغالي في انفراد بالمرمى ليستغل الفرصة ويسجل.

الدقيقة 61 من زمن أحداث الشوط الثاني حاول محمد صلاح تسجيل هدف بعدما سدد كرة على حدود منطقة الجزاء لكن تصل ضعيفة لحارس بيرنلي.